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По факту крушения вертолета в Ненецком АО возбуждено уголовное дело

Ирина Егорова
20:13 21.03.2020
На борту воздушного судна находился один пилот и пассажир, в результате крушения командир вертолета погиб.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По факту крушения частного вертолета в Ненецком автономном округе следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"», - сообщила «Звезде» помощник руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

Крушение воздушного судна произошло 21 марта вблизи мыса Константиновский.

В Росавиации сообщили, что на борту воздушного судна находился один пилот и пассажир. В результате трагедии погиб командир вертолета. Пострадавшая девушка в настоящее время направлена в медицинское учреждение.

На данный момент проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства крушения, а также причины и условия, способствовавших данному происшествию, дополнила Добрынина.

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