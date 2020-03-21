Названа причина демонтажа временного памятника Жукову

Реставрация основного памятника Георгию Жукову в преддверии 75-летия Победы была запланирована давно, рассказал «Звезде» депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Новый памятник, где Жуков отдает честь, планировали отвезти на Родину или в парк «Патриот».

«У кого-то возникло желание, когда снимут на реконструкцию основной памятник, на это время поставить другой», - уточнил Герасимов.

Сегодня, 21 марта, временный памятник также убрали. Депутат объяснил, почему было принято такое решение.

«Специалисты определили, что ни тот, ни другой памятник здесь находиться не будет, постамент приведут в порядок. А памятник, к которому все привыкли, который все знают, приведут в порядок и вернут на место», - объяснил он

Скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову был установлен в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади, памятник был выполнен в духе соцреализма. На новом памятнике советский полководец Георгий Жуков сидит в седле и отдает честь. Сейчас место огорожено забором, а вместо памятника растянуты баннеры с изображением старого монумента.