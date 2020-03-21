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Названа причина демонтажа временного памятника Жукову

Ирина Егорова
19:10 21.03.2020
Ранее в Москве демонтировали памятник полководцу для его реставрации, временно установив новый, где Жуков отдает честь. Но 21 марта убрали и его.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Реставрация основного памятника Георгию Жукову в преддверии 75-летия Победы была запланирована давно, рассказал «Звезде» депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Новый памятник, где Жуков отдает честь, планировали отвезти на Родину или в парк «Патриот».

«У кого-то возникло желание, когда снимут на реконструкцию основной памятник, на это время поставить другой», - уточнил Герасимов.

Сегодня, 21 марта, временный памятник также убрали. Депутат объяснил, почему было принято такое решение.

«Специалисты определили, что ни тот, ни другой памятник здесь находиться не будет, постамент приведут в порядок. А памятник, к которому все привыкли, который все знают, приведут в порядок и вернут на место», -  объяснил он

Скульптурный монумент советскому полководцу Георгию Жукову был установлен в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади, памятник был выполнен в духе соцреализма. На новом памятнике советский полководец Георгий Жуков сидит в седле и отдает честь. Сейчас место огорожено забором, а вместо памятника растянуты баннеры с изображением старого монумента.

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