Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений, сообщается на сайте правительства.

Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти.

«Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия

Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях», - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава российского правительства с Сергеем Румасом подчеркнули важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС по российскому дизайну.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. Основной проблемой между РФ и Белоруссией в нефтяной сфере являлась отсутствие с 1 января контрактов на поставку сырья из РФ на НПЗ Белоруссии. Белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, аргументируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. В Минске его называли дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой.