В Росавиации раскрыли подробности крушения вертолета в Ненецком АО

«В связи с не выходом на связь в установленное время вертолета Bell 206В-III экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда на вертолете Ми-8 осуществлена поисково-спасательная операция, в результате которой обнаружено место падения вертолета - мыс Константиновский», - сказали в Росавиации.

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