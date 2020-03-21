В Росавиации раскрыли подробности крушения вертолета в Ненецком АО
Частный вертолет Bell 206 потерпел крушение 21 марта. Погиб пилот.
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
В Росавиации подтвердили, что в результате крушения частного вертолета Bell 206 в Ненецком округе погиб пилот и пострадала пассажирка.
«В связи с не выходом на связь в установленное время вертолета Bell 206В-III экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда на вертолете Ми-8 осуществлена поисково-спасательная операция, в результате которой обнаружено место падения вертолета - мыс Константиновский», - сказали в Росавиации.
Уточняется, что пострадавшая пассажирка силами авиаотряда доставляется в Нарьян-Мар. Она находится в тяжелом состоянии.
Воздушное судно Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара 21 марта на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра и потерпел крушение у мыса Константиновский.