Частный вертолет разбился в Ненецком АО
«Звезде» подтвердили информацию о погибшем в результате крушения пилоте. На борту также находилась девушка. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе. Сообщается, что вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра на мысе Константиновском.
«В назначенное время к месту назначения вертолет не прибыл. После чего спасатели региональной поисково-спасательной базы в составе трех человек и три члена экипажа Нарьян-Марского объединенного авиаотряда отправились на поиски на вертолете Ми-8», - передает слова спасателей Nao24.
В результате крушения погиб пилот, пассажирка жива. Ее доставляют в больницу, сообщили «Звезде».