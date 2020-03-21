Частный вертолет разбился в Ненецком АО

«В назначенное время к месту назначения вертолет не прибыл. После чего спасатели региональной поисково-спасательной базы в составе трех человек и три члена экипажа Нарьян-Марского объединенного авиаотряда отправились на поиски на вертолете Ми-8», - передает слова спасателей Nao24 .

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