МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва расценила как инсинуации утверждения США о «российском энергетическом оружии», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Москва впервые слышит заявления представителя Госдепа об использовании «Россией энергетики для враждебных целей». Рябков убежден, что данные тезисы будут использоваться Вашингтоном и в будущем.

«Американцы стремятся "подложить мину" под "Северный поток - 2", теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители», - считает замминистра.

По мнению Рябкова, сейчас правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном «сведении политических счетов».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что власти США планируют воздействовать на рынок нефти санкциями против России. При этом сообщается, что Белый дом якобы намерен вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и РФ. таким образом США якобы намерены заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были еще до разрыва сделки ОПЕК+.

Образование минимальных цен на нефть обусловлено замедлением спроса на «черное золото» из-за всемирной пандемии коронавируса. Кроме того, негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. 6 марта страны альянса ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу относительно изменения интенсивности добычи нефти и объявили о прекращении действия прошлых договоренностей. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке.