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Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Ирина Егорова
17:55 21.03.2020
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Лавров является настоящим защитником интересов России.
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда
© Фото: Mikhail Klimentyev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент России Владимир Путин вручил Сергею Лаврову звание Героя Труда, сообщается на сайте Кремля.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Лавров является настоящим защитником интересов России.

Звание присваивается гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Сегодня, 21 марта, главе внешнеполитического ведомства исполнилось 70 лет. На своем посту он находится уже 16 лет. 

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