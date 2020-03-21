Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин вручил Сергею Лаврову звание Героя Труда, сообщается на сайте Кремля.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Лавров является настоящим защитником интересов России.



Звание присваивается гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Сегодня, 21 марта, главе внешнеполитического ведомства исполнилось 70 лет. На своем посту он находится уже 16 лет.