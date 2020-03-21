Казаки Всевеликого войска торжественно проводили в Москву для подготовки к Параду Победы

Казаки Всевеликого войска торжественно отправились в Москву для подготовки к Параду Победы на Красной Площади. Также к ним присоединились казаки из Калмыкии и Волгограда. В Новочеркасске - столице мирового казачества в главном храме казачества - Вознесенском соборе перед отправкой прошел молебен. Провожали казаков атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко, заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба, заместитель главы Ростовской области Михаил Корнеев.

Один из участников Парада, дружинник, потомственный казак в восьмом поколении из города Константиновска Иван Пономарев, во время торжественной отправки в столицу сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Донские казаки впервые за три четверти века примут участие в Параде Победы в Москве.

Казаков готовят опытные строевые офицеры Минобороны ЮВО. Участники Парада отрабатывают индивидуальные приемы, строевую стойку, а также слаженные действия в строю во время движения: держать равнение в шеренге, умение чеканить шаг и выполнять строевые команды.

Для всего донского казачества участие в Параде Победы является знаковым. Нынешний год ознаменован 450-летием служения казаков российскому государству.

По словам историков, в жестокую схватку с противником, напавшим на нашу Родину, казаки вступили в первые же дни войны. Тогда в ряды воинов-защитников вступили донские казаки 210-й моторизованной дивизии и частей и подразделений 1-го и 5-го кавалерийских корпусов.

В июне 1941 года в Ростовской и Сталинградской областях началось формирование Донских казачьих добровольческих кавалерийских дивизий, которые успешно проявили себя на войне. Потомственные казаки вошли в состав пехотных, артиллерийских и других частей и подразделений Красной Армии.