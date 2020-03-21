Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Казаки Всевеликого войска торжественно проводили в Москву для подготовки к Параду Победы

Александра Арсентьева
15:45 21.03.2020
Участники Парада отрабатывают индивидуальные приемы, строевую стойку, а также слаженные действия в строю во время движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Казаки Всевеликого войска торжественно отправились в Москву для подготовки к Параду Победы на Красной Площади. Также к ним присоединились казаки из Калмыкии и Волгограда. В Новочеркасске - столице мирового казачества в главном храме казачества - Вознесенском соборе перед отправкой прошел молебен. Провожали казаков атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко, заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба, заместитель главы Ростовской области Михаил Корнеев.

Один из участников Парада, дружинник, потомственный казак в восьмом поколении из города Константиновска Иван Пономарев, во время торжественной отправки в столицу сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Донские казаки впервые за три четверти века примут участие в Параде Победы в Москве.

Казаков готовят опытные строевые офицеры Минобороны ЮВО. Участники Парада отрабатывают индивидуальные приемы, строевую стойку, а также слаженные действия в строю во время движения: держать равнение в шеренге, умение чеканить шаг и выполнять строевые команды.

Для всего донского казачества участие в Параде Победы является знаковым. Нынешний год ознаменован 450-летием служения казаков российскому государству.

По словам историков, в жестокую схватку с противником, напавшим на нашу Родину, казаки вступили в первые же дни войны. Тогда в ряды воинов-защитников вступили донские казаки 210-й моторизованной дивизии и частей и подразделений 1-го и 5-го кавалерийских корпусов.

В июне 1941 года в Ростовской и Сталинградской областях началось формирование Донских казачьих добровольческих кавалерийских дивизий, которые успешно проявили себя на войне. Потомственные казаки вошли в состав пехотных, артиллерийских и других частей и подразделений Красной Армии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата21.03.2020, 15:30
Мозаика, гжель, купель: убранство нижней части Главного храма ВС РФ показали на видео
Дата21.03.2020, 17:41
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:27 В стране и мире
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
17:55 В стране и мире
Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда
17:41 Спорт
Видео
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
17:34 В стране и мире
Аксенов рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом жителе Крыма
17:11 В стране и мире
В Сингапуре россиянка заболела коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
Microsoft представила обновленную Windows 10
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.