Аксенов рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом жителе Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о первом заболевшем коронавирусом жителе полуострова. По его словам, мужчина прибыл из Франции, а государственную границу РФ пересекал в автомобиле.

«Заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс», - сообщил Аксенов.

В настоящее время пострадавший получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести.

«Определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование», - написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в России за сутки было зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах страны. Заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции за последние две недели.