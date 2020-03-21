В Сингапуре россиянка заболела коронавирусом

У гражданки России, находящейся в Сингапуре по работе, подтвержден коронавирус. В министерстве здравоохранения Сингапура сообщается, что 36-летняя женщина посещала Индию. Сейчас она помещена в государственную больницу КК Hospital.

По данным ведомства, общее число инфицированных коронавирусом составило 432, 140 пациентов полностью выздоровели, двое скончались.

Всего в мире зарегистрировано более 230 случаев заражения, скончались около девяти тысяч пациентов. В России число заболеваний инфекцией возросло до 306.