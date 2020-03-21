Плюс 53 случая: в России зарегистрировано 306 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах страны, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве - шесть новых пациентов, Московской области - 17, пять - в Татарстане, четыре - в Нижегородской области, три - в Свердловской. В Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге и Кабардино-Балкарии - по два случая заражения. Остальные восемь пациентов зарегистрированы в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты - Мансийском АО и в Крыму.

По результатам исследования, заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции за последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом общее число заболевших в РФ составляет 306 человек. За последние сутки выздоровели четыре человека. За весь период выписано 16 человек.

Напомним, из-за распространения коронавируса все 85 субъектов РФ перешли на режим повышенной готовности. Лица, прибывающие на российскую территорию, должны быть изолированы на 14-дневный карантин.

Количество заболевших в мире составляет более 230 тысяч человек. Вспышка заболевания произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. Всего в стране заболели свыше 80 тысяч человек, выздоровели 88%, в результате заболевания скончались около 3,5 тысяч людей.