Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Российское министерство здравоохранения поручило руководителям государственных, а также частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер. Об этом говорится в телеграмме, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым. На исполнение давалось два дня - регистрацию необходимо было завершить до 20.00 20 марта.

Это необходимо для понимания того, «сколько медицинских работников существует», сообщает профильное издание профильное издание Vademecum.

По данным издания, которым удалось связаться с руководителями нескольких лечебных заведений и подтвердить данную информацию, данное распоряжение связано с необходимостью мобилизации медработников и профильных мощностей для борьбы с распространением коронавируса.

По данным на 21 марта, в России зафиксировано 253 инфицированных коронавирусом, 12 человек выздоровели, одна пациентка с диагнозом коронавирус скончалась из-за оторвавшегося тромба. Количество заболевших в мире составляет более 245 тысяч человек.