«Руки прочь»: Онищенко заступился за утаившую поездку в Испанию инфекциониста из Ставрополья

Во врачебном сообществе обещали разобраться с инцидентом сокрытия ставропольского инфекциониста Ириной Санниковой своей поездки в Испанию. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Притупилась бдительность. Она должна будет быть наказана, и ее накажут», - сказал Онищенко.

Полиция в отношении Санниковой ведет проверку по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Но Онищенко попросил не заводить «никаких уголовных дел».

«Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза», - цитирует слова врача-эпидемиолога «360».

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и после возвращения в течение нескольких дней контактировала с сотнями людей - она продолжала ходить на работу в Минздрав и проводить лекции в Ставропольском государственном медицинском университете. О путешествии стало известно незадолго до ее госпитализации. Первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Проверили также и 500 человек, с кем контактировала Санникова - у 11 человек коронавирус подтвердился.