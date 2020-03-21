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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось вдвое

Наталия Майорова
16:00 21.03.2020
Также стали известны новые номера рейсов, на которых могли прибыть россияне с подозрением на коронавирус.
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось вдвое
© Фото: Sergei Mikhailichenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось вдвое: накануне местные власти сообщали о 18 пострадавших в регионе. Однако теперь, согласно сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье, число заболевших достигло 35 человек.

Также стали известны новые номера рейсов, на которых могли прибыть россияне с подозрением на коронавирус. Речь идет о маршрутах в Москву из Мюнхена, Вероны, Франкфурта-на-Майне, Риме, Женеве и Пекина.

Вспышка заболевания произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. Всего в стране заболели свыше 80 тысяч человек, выздоровели 88%, в результате заболевания скончались около 3,5 тысяч людей. 

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