Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось вдвое

Число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось вдвое: накануне местные власти сообщали о 18 пострадавших в регионе. Однако теперь, согласно сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье, число заболевших достигло 35 человек.

Также стали известны новые номера рейсов, на которых могли прибыть россияне с подозрением на коронавирус. Речь идет о маршрутах в Москву из Мюнхена, Вероны, Франкфурта-на-Майне, Риме, Женеве и Пекина.

Вспышка заболевания произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. Всего в стране заболели свыше 80 тысяч человек, выздоровели 88%, в результате заболевания скончались около 3,5 тысяч людей.