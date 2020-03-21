Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры поисковых работ после схода лавины на Камчатке

Ирина Егорова
15:54 21.03.2020
Под лавиной погибли два человека, экстремалы катались на сноубайках в горной местности. Тело одного было найдено на глубине в пол метра, второго - полтора метра.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Спасателям краевого управления МЧС на Камчатке с помощью лопат, лавинных щупов и датчиков удалось найти тела двоих экстремалов, катавшихся на сноубайках в горной местности и попавших под лавину 21 марта. К месту трагедии сотрудники МЧС выдвинулись на автомобилях повышенной проходимости – «КамАЗах», вахтовках, снегоходах.

На кадрах поисковых работ видно, как целая «армия» спасателей приступила к изучению и обследованию территории, на которую сошла лавина. С помощью лавинных щупов и датчиков, а также лопат спасателям удалось найти тела погибших. Тело одного экстремала было обнаружено на глубине пол метра. Уровень снега над телом второго сноубайкера составил полтора метра. 

Помощь профессионалам оказывают волонтеры. Трагедия произошла в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк. До 23 марта в горных районах объявлена лавинная опасность - идет мокрый снег, метель, ветер достигает 25-30 метров в секунду.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата21.03.2020, 15:30
Мозаика, гжель, купель: убранство нижней части Главного храма ВС РФ показали на видео
Дата21.03.2020, 08:11
FIFA опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:50 В стране и мире
Плюс 53 случая: в России зарегистрировано 306 пациентов с коронавирусом
16:32 В стране и мире
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
16:16 В стране и мире
«Руки прочь»: Онищенко заступился за утаившую поездку в Испанию инфекциониста из Ставрополья
16:04 Спорт
СМИ: Федерация легкой атлетики в США призвала перенести ОИ-2020
16:00 В стране и мире
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось вдвое
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
Microsoft представила обновленную Windows 10
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.