Опубликованы кадры поисковых работ после схода лавины на Камчатке

Спасателям краевого управления МЧС на Камчатке с помощью лопат, лавинных щупов и датчиков удалось найти тела двоих экстремалов, катавшихся на сноубайках в горной местности и попавших под лавину 21 марта. К месту трагедии сотрудники МЧС выдвинулись на автомобилях повышенной проходимости – «КамАЗах», вахтовках, снегоходах.

На кадрах поисковых работ видно, как целая «армия» спасателей приступила к изучению и обследованию территории, на которую сошла лавина. С помощью лавинных щупов и датчиков, а также лопат спасателям удалось найти тела погибших. Тело одного экстремала было обнаружено на глубине пол метра. Уровень снега над телом второго сноубайкера составил полтора метра.

Помощь профессионалам оказывают волонтеры. Трагедия произошла в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк. До 23 марта в горных районах объявлена лавинная опасность - идет мокрый снег, метель, ветер достигает 25-30 метров в секунду.