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Мировая «корона» вируса: Каннский кинофестиваль отменен, а Олимпийские игры пока нет

Валентина Пескова
02:06 21.03.2020
Тем временем во Франции в порту Марселя находится круизный лайнер Costa Pacifica, с борта которого не выпускают 38 россиян, хотя у них нет коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости

Москва направила в МИД Франции ноту с требованием разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica.

Судно находится в порту Марселя, при этом на берег не выпускают 38 россиян, хотя инфекции ни у кого из них не обнаружено. В свою очередь граждане Франции и Испании получили возможность покинуть судно.

Накануне стало известно, что во Франции в этом году не состоится Каннский кинофестиваль. Он должен был пройти в середине мая, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.

А вот Олимпийские игры в Токио переносить по той же причине пока не планируют. Сегодня в Японию из Греции спецрейсом доставили Олимпийский огонь. Самолет приземлился на военной базе, церемония встречи главного символа Игр проходила без зрителей.

Вирус продолжает бродить по Европе. На сегодняшний вечер Италия обошла Китай по числу погибших от инфекционного заболевания: количество жертв там приблизилось к четырем с половиной тысячам. На кадрах из больницы Бергамо самые тяжелые пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но на всех оборудования не хватает. Врачи жалуются на нехватку мест в госпиталях: пациентов приходится размещать в ванных комнатах, других осматривают прямо в машинах скорой помощи.

Известно, что инфекция затронула и греческий Афон. Монастырь полностью прекратил принимать паломников. Впервые в истории закрылись главные святыни ислама - мечети Мекки и Медины.

Из-за карантина не могут вернуться домой туристы по всему свету. Так, американский актер Микки Рурк в аэропорту Риги спит прямо на кафельном полу терминала. А вот лидер популярной ирландской группы U2 - Боно всем, кто оказался на карантине из-за коронавируса, а также врачам, которые сражаются с пандемией, посвятил свою новую песню. Музыкант назвал ее Let Your Love Be Known - пусть о вашей любви узнают!

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