Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ выдвинула требования по ограничению доступа к фейковым новостям, касающимся коронавируса. Ограничение доступа затронет недостоверную информацию, все более распространяющуюся в стране на фоне происходящих событий.

В релизе надзорного ведомства сообщается, что восемь подобных требований было направлено в Роскомнадзор. Как объясняют в Генпрокуратуре, ложные сообщения на тему нового заболевания приводят к росту паники среди населения, а также несут опасность для общественного порядка.

Примером подобных фейковых новостей являются появившиеся 20 марта данные об ограничении въезда в Москву из-за угрозы пандемии. Также, примером ложной информации ведомство назвало утверждения о значительно большем, чем официальное, количестве заражений и летальных исходов в России.