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На глубине 300 метров: у берегов острова Оаху обнаружена затонувшая подлодка ВМС США

Ирина Егорова
14:57 21.03.2020
Судно затонуло более 60 лет назад после случайного столкновения с эсминцем Silverstein во время учений.
На глубине 300 метров: у берегов острова Оаху обнаружена затонувшая подлодка ВМС США
© Фото: U.S. Navy

Исследователи по поиску затонувших кораблей в США обнаружили около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback с бортовым номером SS-415, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров. Ученые сделали подводное видео и 3D-изображение затонувшего судна - оно находится в хорошем состоянии.

«Вы можете прочитать название, вы можете увидеть номера, это замечательно», - сказал глава отдела подводной археологии NHHC Роберт Нейланд.

© LiveScience, Twitter

Как сообщает издание Live Science, субмарина затонула после случайного столкновения с другим кораблем ВМС США, USS Silverstein. В то время и Stickleback, и Silverstein принимали участие в учении противолодочной войны. Команда субмарины смогла эвакуироваться через торпедные аппараты.

Находка Stickleback - это шестая подводная лодка из 52 пропавших, затонувших во время Второй мировой войны, которую удалось найти исследователям группы.

USS Stickleback был введен в эксплуатацию в 1945 году, ближе к концу Второй мировой войны, и патрулировал Японское море всего несколько дней, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня с Японией. Также была введена в эксплуатацию в 1951 году после начала Корейской войны, а с 1953 года - в Перл-Харборе на Гавайях.

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