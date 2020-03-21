Макгрегор показал «избиение» коронавируса
Боец опубликовал смонтированный снимок в своем аккаунте в социальной сети.
© Фото: thenotoriousmma, instagram
Ирландский боев смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор продемонстрировал «избиение» коронавируса. Соответствующую фотографию он разместил в Instagram.
«Получи, коронавирус», - написал Макгрегор в подписи к снимку.
Одиннадцатого марта ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавируса. Эпицентром распространения стал Китай. По последней информации, по всему миру заразились свыше 230 тысяч человек.