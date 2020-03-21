Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании

В Сети получило широкую популярность видео, на котором запечатлено, как стая голубей преследуют женщину, вышедшую из супермаркета в испанском Бенидорме.

По словам специалистов, из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, улицы испанских городов опустели, люди не подкармливают пернатых, поэтому, завидев женщину с едой, птицы начали атаковать ее.

Напомним, вспышка заболевания произошла в декабре 2019 года в Китае. Всего в стране заболели более 80 тысяч человек, выздоровели 88%, в результате заболевания около 3,5 тысяч людей скончались.