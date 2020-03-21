Клубы дыма, взрывы и пламя: пожар в подмосковном Дмитрове сняли с коптера

Пожарные продолжают бороться с огнем на территории алюминиевого завода в Дмитрове. Огонь охватил свыше 32 тысяч квадратных метров площади. Пожар сняли на видео с коптера.

На кадрах видно, что в одной из частей завода полыхает огонь. Крыша здания полностью обрушена. Площадь горения составляет порядка 32 тысяч квадратных метров.

«Обрушение произошло на площади 25 тысяч квадратных метров. Осложняется все металлоконструкциями, завести внутрь личный состав рискованно достаточно, поэтому работаем по периметриту с высотной техники», - рассказал телеканалу «360» первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян.

К настоящему времени склад готовой продукции и административные помещения уже удалось потушить. Данных о погибших или пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются, пока пожарные занимаются локализацией.

Напомним, пожар на алюминиевом заводе в поселке Каналстрой произошел утром 21 марта. На территории завода работают 45 единиц техники и 117 человек. К месту инцидента направлен пожарный поезд. Для тушения огня в воздух поднята авиация.