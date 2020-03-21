В Москве мужчина зарезал жену и ее родителей
В квартире находились двое детей, они не пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Москве задержан подозреваемый в убийстве супруги и ее родителей. Об этом рассказала «Звезде» старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, убийство было совершено минувшей ночью в квартире на Волоколамском шоссе. Мужчина совершил нападение на свою жену и ее родителей, вооружившись ножом. От полученных ран они скончались на месте.
Подозреваемый мужчина сам сообщил в полицию о совершенном преступлении.
В квартире находились двое детей, они не пострадали. Их передали родственникам.
Следователями возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.
Специалисты провели осмотр места происшествия, допрашивают соседей и очевидцев.