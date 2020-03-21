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Актер из сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом

Анна Берестовая
01:30 21.03.2020
В настоящий момент актер находится на самоизоляции в отдельной части дома.
Актер из сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом
© Фото: Supplied by Film Stills.net, Sup www.FilmStills.net, Globallookpress

Американский актер Дэниел Дэ Ким рассказал своим подписчикам в Instagram, что болен новой коронавирусной инфекцией. Об инфицировании он узнал 19 марта, получив положительный результат на соответствующий тест.

Актер объяснил, что хочет поделиться с поклонниками и случайными людьми, натолкнувшимися на его сообщение, своим опытом преодоления болезни. Он заверил, что будет в порядке, и пожелал всем остальным оставаться здоровыми и сохранять спокойствие.

Ким поделился, что сейчас находится в изоляции в отдельной части дома, оградив от опасности заражения остальных членов своей семьи.

Актер стал известен зрителям благодаря роли Джина Квона в телесериале «Остаться в живых» и Чин Хо Келли в телесериале «Гавайи 5.0».

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