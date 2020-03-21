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Мишустин призвал ввести гибкий режим труда из-за COVID-19

Наталия Майорова
12:55 21.03.2020
Более того, кабмин также в еженедельном режиме намерен наблюдать за своевременной выплатой заработной платы.
Мишустин призвал ввести гибкий режим труда из-за COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России необходимо ввести гибкий режим труда из-за пандемии коронавируса. С таким сообщением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что увольнение в настоящее время должно быть крайней мерой. Российские власти будут следить за тем, чтобы у предприятий не возникало такого соблазна. Более того, кабмин также в еженедельном режиме намерен наблюдать за своевременной выплатой заработной платы.

Мишустин также добавил, что мораторий на взыскание налогов с предприятий будет отменен в случае, если возникнут долги по зарплате или произойдут необоснованные сокращения. Что же касается предприятий, которые решат воспользоваться шумихой вокруг пандемии, то с ними будет беседовать прокуратура, отметил премьер.

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