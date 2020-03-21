В США увидели «враждебные действия» России в сфере экономики

Госдеп обвинил России в якобы использовании энергетики «во враждебных целях». Об этом говорится в сообщении представителя американского ведомства.

По его словам, Госдеп и Конгресс якобы выявили случаи, где Россия использовала энергетику «для враждебных целей». Однако возможность введения новых санкций против РФ представитель органа комментировать отказался, уточняет ТАСС.

Ранее СМИ узнали о возможном введении новых санкций США против России с целью воздействия на рынок нефти и последующей стабилизацией цен на нем. При этом сообщалось, что Белый дом якобы намерен вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и РФ.