В Москве восемь человек вылечились от коронавируса

После полного выздоровления из столичных больниц было выписано восемь пациентов, у которые изначально были подтверждены коронавирусу. Об этом сообщила «Звезде» заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошие новости - восемь человек, у которых была коронавирусная инфекция, прошли лечение, полностью выздоровели и уже выписаны из наших медицинских учреждений», - добавила она.

По словам Раковой, после пройденного курса лечения комплексные исследования на наличие инфекции дали отрицательный результат.

Заместитель мэра отметила, что один пациент был выписан из медицинского комплекса в Коммунарке, и семеро - из ИКБ №1.

Одиннадцатого марта ВОЗ объявил пандемией вспышку коронавируса. Эпицентром распространения стал Китай. По последней информации, по всему миру заразились свыше 230 тысяч человек.