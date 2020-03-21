«Мы ковали одну Победу»: проект «Дорога памяти» пополнился фотографиями ветеранов из Мурманской области

Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Юрьева из Мурманской области впервые посетила муза в 76 лет. Сегодня Алексею Даниловичу 95, и он наизусть декламирует свои стихи, которых у него полторы сотни. Есть и о Великой Отечественной, которую встретил в Молотовске, принимая поставки по ленд-лизу. Сам полуголодный, тогда и не помышлял взять хоть что-то себе. И дело не в наказании, а за это расстреливали, а в понимании - все для фронта, все для Победы.

«Только поставил ящик, с пулеметной роты парень пришел. Да не поставил даже… Он с плеча берет - и пошел. И стрелок увидел, окликнул, а он не останавливается. Тот выстрелил вверх. А вторым выстрелом прямо в сердце угодил», - вспоминает ветеран.

Фотография фронтовика Юрьева станет частью галереи «Дорога памяти», ведущей к главному Храму Вооруженных сил, который сейчас строится в подмосковном парке «Патриот». Она протянется на 1418 метров. По количеству дней, сколько продолжалась война, прокатившаяся по всей стране.

«Дорога памяти» добралась и до Земли Франца-Иосифа. Архипелаг, от которого до Северного Полюса, можно сказать, рукой подать - всего лишь 900 километров. Постоянного населения здесь нет, есть сотрудники полевой базы нацпарка «Русская Арктика» и погранзастава «Нагурское».

«Я помню, как в детстве мой дед говорил, что девиз советских воинов во время Великой Отечественной войны был: "Умри, но не сдайся". Он видел, как жируют немецкие солдаты, издеваются над местными - кто в тот момент находился в деревне - детьми и женщинами. Все, что он видел из еды на глазах, старался ухватить и убежать», - поясняет сотрудник ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району Александр Кириленко.

На страже границы на самом краю земли Александр Кириленко третий год. Без связи, без Интернета. Узнав от съемочной группы нашего канала о проекте «Дорога памяти», он передает данные своих героев. Два прадеда. Оба погибли. Один под Оренбургом. Второй на Украинском фронте, оставив жену и сына - дедушку Александра, который редко вспоминает войну - слишком больно.

Общественники Мурманской области поднимают вопрос. За полтора месяца до 9 мая - активизировать сбор данных о героях войны. С привлечением волонтеров охватить отдаленку. Навестить всех ветеранов. Их, к сожалению, уже не так много.

В Мончегорске ветеранов всего шесть. В распоряжении «Звезды» - редкие кадры. Один из фронтовиков поздравляет с юбилеем другого - Алексея Даниловича, со словами: «Мы воевали на разных участках фронта, но оба ковали одну Победу».