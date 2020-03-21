Два человека погибли под лавиной на Камчатке

На юго-западе Камчатки в результате схода лавины погибли два человека. Об этом говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Тело одного из них было найдено на глубине почти 50 сантиметров с помощью лавинного датчика, тело другого обнаружили на глубине около 1,5 метров с помощью лавинных щупов.

© МЧС РФ

В ведомстве отмечается, что инцидент произошел в районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский - село Усть-Большерецк, потерпевшие катались там на сноубайках.