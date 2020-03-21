Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с COVID-19
При частом мытье рук можно применять защитный крем с силиконовыми добавками.
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал «Звезде», как правильно соблюдать гигиену в период пандемии коронавируса.
«Мыло для рук - это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться», - сказал он.
По словам Жемчугова, все тело каждый день мыть мылом не стоит, потому что можно смыть защитный слой.
При частом мытье рук можно применять защитный крем с силиконовыми добавками, и в конце дня нужно наносить питательное средство с витамином А.