Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал «Звезде», как правильно соблюдать гигиену в период пандемии коронавируса.

«Мыло для рук - это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться», - сказал он.

По словам Жемчугова, все тело каждый день мыть мылом не стоит, потому что можно смыть защитный слой.

При частом мытье рук можно применять защитный крем с силиконовыми добавками, и в конце дня нужно наносить питательное средство с витамином А.