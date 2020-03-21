«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19

Увеличить риск летального исхода при коронавирусной инфекции может других заболеваний, убеждено итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия. В своем отчете исследователи перечислили недуги, способные усугубить состояние здоровья при заражении коронавирусом.

Так, например, сердечно-сосудистые заболевания могут повысить опасность такого развития ситуации на 10,5%. Среди диабетиков риск летального исхода при коронавирусе повышается на 7,3%, а у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями - на 6,3%. Кроме того, у страдающих гипертонией людей также может наблюдаться ухудшение ситуации на 6%, а при онкологическом заболевании – на 5,6%.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Эпицентром распространения стал Китай.

По последним данным, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего - в Европе.