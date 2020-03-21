Спасатели направили авиацию на тушение пожара в Подмосковье

Спасатели направят авиацию на тушение пожара в Подмосковье. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС РФ по региону.

К настоящему моменту пожару в складском помещении Дмитровском алюминиевом заводе присвоен повышенный ранг. Огонь уже распространился на 80% здания.

«Строение горит по всей площади 300х200. В данный момент произошло тушение кровли», - отметили в пресс-службе МЧС РФ.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.