«Счет идет на минуты»: как проходит возведение инфекционного центра в Новой Москве

В Новой Москве началось возведение лечебного блока инфекционного центра. К настоящему моменту уже залит фундамент, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Казанников побывал на месте возведения нового инфекционного учреждения. На снимках видно, что на территории работает спецтехника и выставлены мотивирующие плакаты.

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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, что блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки.

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В ближайшее время строители приступят к возведению блока реанимации, где будет 16 различных корпусов, из которых 10 корпусов на 250 мест отведено для интенсивной терапии.

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Строительство медицинского центра для профилактики коронавируса COVID-19 начато в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Стационар появится в Новой Москве в сжатые сроки - уже к 4 апреля, и будет рассчитан на 500 мест. Площадь комплекса составит 70 тысяч квадратных километров.