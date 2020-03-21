Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 стран, включая государства-члены СНГ, ЕАЭС, Монголию, Иран и КНДР, говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор в связи со сложившейся в мире ситуацией по распространению коронавируса оказывает содействие иностранным государствам в его диагностике.

В сообщении ведомства уточняется, что с использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи заболевания в Белоруссии, Армении, Узбекистане и Киргизии.

Роспотребнадзор для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире продолжит оказание материально-технической и методической помощи иностранным партнерам.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, от болезни скончались почти 10 тысяч людей. по последним данным, в России коронавирус выявлен у 253 человек.