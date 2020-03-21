Microsoft представила обновленную Windows 10

Разработчики представили презентацию с обновленной операционной системой Windows 10. Ролик опубликовал в Сети топ-менеджер компании Панос Панай.

Новая ОС включает обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. Кроме того, в ролике, который Панай разместил в своем Instagram, демонстрируется изменение системы в течение времени.

Издание zdnet отмечает, что новый дизайн может появиться уже в осенних обновлениях ОС.

В начале марта основатель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс окончательно покинул совет директоров компании. Уход бизнесмена связан с его желанием заниматься благотворительными проектами.