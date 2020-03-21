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Главный инфекционист Ставрополья с подозрением на коронавирус скрыла поездку в Испанию

Александра Арсентьева
10:27 21.03.2020
Врачи проверили 500 человек, которые контактировали с женщиной, у 11 нашли подозрение на коронавирус.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: stgmu.ru

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и после возвращения в течение нескольких дней контактировала с сотнями людей.

О путешествии стало известно незадолго до ее госпитализации. Первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, после этого несколько десятков коллег и учеников Санниковой изолировали.

В настоящее время врачи проверили 500 человек, которые контактировали с женщиной: у 11 нашли подозрение на коронавирус, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Ситуация находится под контролем. Пациентка жива, врачи оценивают ее состояние, как состояние средней степени тяжести, она проходит лечение по всем стандартам, которые необходимы. В настоящее время пациентка находится в реанимационном отделении инфекционной больницы по подозрению. Подтверждение окончательно будет сделано в ближайшее время. Анализы предоставлены в новосибирский центр и, соответственно, в установленные сроки мы ее получим», - сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.

Полиция в отношении Санниковой ведет проверку по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

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