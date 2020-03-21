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«Отпуск поневоле»: россияне обеспокоены, как не остаться без денег во время карантина

Денис Шурыгин
Анна Берестовая
00:20 21.03.2020
Ситуация, сложившаяся сегодня на рынке труда - беспрецедентный случай для страны. Работники, не теряя мест, на длительный период остаются без зарплаты не по своей воле. Но вопрос в том, насколько это законно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опасность распространения коронавируса заставляет некоторые компании по всей стране закрываться на карантин. Мера эта оправданная и необходимая, что не отменяет возникающего у работников вопроса, как же будет оплачиваться это время.

Так, к примеру, Олесю Иванову, успешного сотрудника праздничного агентства в Сочи, недавно отправили в вынужденный отпуск. Вполне объяснимо, населению сейчас не до массовых мероприятий. Уже две недели клиенты отказываются от свадеб, корпоративов и детских утренников. Шеф увольнять сотрудницу не стал, но отпуск оказался без содержания.

«К работодателю у нас претензий нет никаких. Всегда были заказы, всегда были своевременные выплаты за нашу работу, потому что мы этим живем. То есть мероприятие - это наша зарплата. И работодатель всегда к этому относился честно. И сейчас, естественно, деньги брать просто неоткуда, потому как мы все вернули заказчикам», - рассказывает Олеся.

Тем не менее, хотя претензий у девушки нет, разрешить денежный вопрос это не помогает. Над проблемой обеспечения жизни во время карантина сегодня думает добрая половина всех работающих в России людей. Но специфика в том, что подобных ситуаций ранее никогда не происходило, и опыта их разрешения нет.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, какие наиболее актуальные вопросы сейчас стоят в этой области.

«Каким образом будет производиться оплата, как она будет засчитываться. Будут ли какие-то компенсационные системы работать. Как работать с больничными листами. Дети в школу не ходят, маме что оформлять - отгул, больничный лист. И так далее», - перечисляет зампред.

Сотрудников Минтруда уже позвали на Большую Дмитровку, чтобы узнать, на какие компенсации могут рассчитывать трудящиеся. В действующем законодательстве слишком много нюансов.

Больничный, что выдают на время карантина, оплачивается. Называется пособием по нетрудоспособности. Формула выглядит так. Чем больше стаж, тем больше размер выплаты. Но никакая выслуга лет не гарантирует получения зарплаты полностью, потому что при расчете больничного существуют так называемые лимиты доходов, которые устанавливает государство. В предыдущие два года это были 815 и 865 тысяч рублей. Складываем, делим на количество дней и получаем максимальную сумму заработка в сутки. Это означает, что в этом году одному человеку можно рассчитывать на 70 тысяч в месяц.

Если сотрудник зарабатывает больше, работодателю выгодно отправить его на больничный любыми доступными средствами. Но речь идет о крупных предприятиях и организациях, с трудовыми книжками и белыми зарплатами. В компаниях поменьше и ответственность другая. Хотя государство прилагает максимальные усилия, чтобы в тяжелой ситуации защитить права сотрудников.

Так, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин накануне озвучил послабления, которые вводит государство для поддержки бизнеса в сложной эпидемиологической ситуации. Особое внимание здесь было уделено поддержке малого и среднего бизнеса.

«В этом секторе заняты миллионы людей и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», - сообщил премьер.

Отсрочка по налоговым платежам, мораторий на налоговые и таможенные проверки - правительство делает все, чтобы бизнесу было легче и чтобы работодатели могли оплачивать карантин своих сотрудников.

Кроме того, согласно словам юристов, отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы работодатель не вправе. Как рекомендует специалист по трудовому праву Валентина Яковлева, в такой ситуации нужно бороться за свои права и фиксировать все документально.

«Самый простой способ сохранить деньги - работа на удаленном доступе. Но и тут возникают риски. Так что лучше зафиксировать новый режим работы документально. Чтобы не было соблазна засчитать дистанционный прогул и оштрафовать на вполне реальные деньги», - заключает она.

Но пока организации продолжают закрываться на карантин, и не все сотрудники могут быть уверенными, что их финансовое положение в полной безопасности.

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