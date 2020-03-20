Названы возможные сроки завершения пандемии коронавируса

К середине апреля, возможно, пандемия коронавируса может пойти на спад. Такого мнения придерживается врач Александр Мясников.

Он подчеркнул, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», - сказал он.

Вместе с тем Мясников отметил, что повторная вспышка может произойти осенью. Тем не менее медицина пока не знает ответа на вопрос, каким именно образом передается коронавирус. Что же касается введения карантина, то он, скорее всего, продлится не дольше месяца, убежден эксперт.

«Индивидуальные риски равны нулю», - цитирует Мясникова паблик Владимира Соловьева.

В связи с этим паника, которую спровоцировала пандемия, необоснованна, считает врач.

Девятнадцатого марта специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева расшифровали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Он был взят из материала от пациента с COVID-19 из России.