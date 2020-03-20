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В России из-за коронавируса отложили учения по устойчивому рунету

Александра Арсентьева
09:56 20.03.2020
По приказу Минкомсвязи, в этом году были намечены четыре учения (20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря).
В России из-за коронавируса отложили учения по устойчивому рунету
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Минкомсвязь России отложила запланированные на 20 марта учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.

«Плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Уточненный график будет утвержден в ближайшее время», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По приказу Минкомсвязи, в этом году были намечены четыре учения (20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря), они были направлены на отработку разных видов угроз.

В октябре прошлого года правительством было утверждено положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, которое вступило в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном уровнях. В мероприятих принимают участие операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, которые пересекаю российскую границу, организаторы распространения сведений в интернете, а также Минобороны, Минкомсвязь, МЧС, ФСБ, ФСО, ФСТЭК, Россвязь, Роскомнадзор, и по согласованию - органы власти регионов, где проходят учения.

Среди ключевых задач учений названы определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости российского интернета, отработка методов противодействия им, апробирование сценариев реагирования на угрозы, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и прочие.

Проводиться учения должны не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязью плана, согласованного с ФСО, ФСБ, Минобороны, ФСТЭК и МЧС.

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