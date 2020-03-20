Коронавирус «в режиме онлайн»: разработан дистанционный тест для проверки наличия заболевания

В Стокгольме появился специальный онлайн-сервис, благодаря которому жители города могут узнать о наличии симптомов заражения вирусом COVID-19, не выходя из дома.

По данным шведского издания Aftonbladet, целью такой самодиагностики является получение ответов на вопросы о том, действительно ли человеку необходима госпитализация, или он может лечиться в домашних условиях самостоятельно.

«После прохождения онлайн-теста и ответа на вопросы вы получите соответствующие рекомендации», - говорится в публикации.

Известно, что тест состоит из восьми вопросов, в которых предлагается оценить собственное состояние. Некоторые из них касаются температуры тела, наличия затруднений при дыхании и общего самочувствия. В конце тестирования можно получить рекомендацию о дальнейших действиях.

Девятнадцатого марта, специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева расшифровали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Он был взят из материала от пациента с COVID-19 из России.