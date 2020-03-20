Путин ответил Галкину на шутку о себе

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.

В интервью ТАСС он отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что вернется на пост президента через четыре года – в 2012 году. Путин отметил, что тогда данный сценарий рассматривался исключительно как вариант.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», - сказал российский лидер.

Речь идет о шутке, которую рассказал Галкин во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года. Тогда юморист отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».