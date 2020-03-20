Путин ответил Галкину на шутку о себе
Речь идет о шутке, которую рассказал Галкин во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
В интервью ТАСС он отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что вернется на пост президента через четыре года – в 2012 году. Путин отметил, что тогда данный сценарий рассматривался исключительно как вариант.
«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», - сказал российский лидер.
Речь идет о шутке, которую рассказал Галкин во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года. Тогда юморист отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».