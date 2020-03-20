Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин ответил Галкину на шутку о себе

Наталия Майорова
08:06 20.03.2020
Речь идет о шутке, которую рассказал Галкин во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года.
Путин ответил Галкину на шутку о себе
© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.

В интервью ТАСС он отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что вернется на пост президента через четыре года – в 2012 году. Путин отметил, что тогда данный сценарий рассматривался исключительно как вариант.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы», - сказал российский лидер.

Речь идет о шутке, которую рассказал Галкин во время выступления в Новосибирске осенью 2019 года. Тогда юморист отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 06:00
В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:53 В стране и мире
Сражение на износ: как врачи во всем мире борются за жизни зараженных коронавирусом
08:30 В стране и мире
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
08:23 В стране и мире
СМИ: США готовят новые санкции против РФ из-за цен на нефть
08:06 В стране и мире
Путин ответил Галкину на шутку о себе
08:00 В стране и мире
Видео
«Наступает возраст, когда выбирают вас»: Ирина Антонова рассказала об интересном случае с Раневской в музее
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.