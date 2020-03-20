Сражение на износ: как врачи во всем мире борются за жизни зараженных коронавирусом

По всему миру ужесточаются меры безопасности, и фраза «сидите дома» уже перестала быть рекомендацией. Гражданам Израиля, например, теперь запрещено появляться в парках, торговых центрах и других общественных местах, а также гостей.

Кроме того, мир остался без знаменитого Каннского фестиваля - Франция решила перенести сроки его проведения. В стране очень быстро растет число зараженных, и полиция задерживают на улице ведет тех, кто нарушает карантин.

Жители Италия, которая уже обогнала Китай по числу погибших, также сидят дома: улицы опустели, а собак поручают «выгуливать» дронам.

В других странах также действует строгий карантин: Испания закрывает все отели, а улицы украинских городов и вовсе патрулирует спецтехника.

В США американцев просит мыть руки лично Дональд Трамп в образе дяди Сэма.

Отдельных слов благодарности сейчас заслуживают врачи: во Франции, Испании, Италии, где сейчас особо сложная обстановка, медики работают на износ. Доктора трудятся и живут в самом жестком режиме, чтобы спасти жизни своих пациентов. Они работают в режиме «нон-стоп»: смены длятся по 14 часов. Операционные и больничные палаты переполнены. Ради пациентов врачам приходится работать на износ. В больницах не перестают говорить о нехватке персонала. О том, как врачи спасают жизни в сложной борьбе с коронавирусом – смотрите в сюжете нашего корреспондента Даниила Левина.

Ранее Роспотребнадзор заявил о начале испытания прототипов вакцины против коронавирусной инфекции. В сжатые сроки специалисты разработали прототипы вакцин, которые были основаны на шести различных технологических платформах.