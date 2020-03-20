«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту

В аэропорту Красноярска произошла давка из-за требований заполнить бланки на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом рассказала на своей странице в Instagram прилетевшая из Таиланда пользователь с ником akadkina.

По ее словам, почти 800 человек с трех рейсов стояли в здании на выходе из аэропорта. Причиной задержки стало то, что сотрудники Роспотребнадзора вручную заполняли требования о добровольном карантине. Как сообщает очевидец, через два часа бланки заполнили только 50 человек, а потом листы закончились, после этого люди стали возмущаться.

«У людей начала ехать кукушечка. Трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу. Мы вышли со всеми без документов и карантина», - сообщила очевидец.

Тогда пассажиры решили штурмовать выход из аэропорта и толпой двинулись к дверям, не обращая внимания на полицию, и ушли без справок о карантине.