СМИ: США готовят новые санкции против РФ из-за цен на нефть

СМИ узнали о возможном введении новых санкций США против России с целью воздействия на рынок нефти и последующей стабилизацией цен на нем. При этом сообщается, что Белый дом якобы намерен вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и РФ.

Так, по данным The Wall Street Journal, в качестве средства давления на Россию выбраны новые санкции. Однако о каких именно мерах идет речь – неизвестно.

Вместе с тем, издание уточняет, что таким образом США якобы намерены заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были еще до разрыва сделки ОПЕК+. Не исключено, что будут использоваться долгосрочные меры, говорится в материале.

Автор публикации убежден, что разработка новых мер воздействия стала результатом лоббирования со стороны нефтяных компаний США, которым грозит банкротство на фоне падения ценна нефть.