«Наступает возраст, когда выбирают вас»: Ирина Антонова рассказала об интересном случае с Раневской в музее

Сегодня, 20 марта, отмечает свое 98-летие президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. «Звезда» взяла у нее интервью, в котором искусствовед рассказала от работе в музее, известных художниках и о современной культуре.

Президент ГМИИ имени Пушкина вспомнила интересный случай, который произошел в музее с Фаиной Раневской.

«Я сама при этом не присутствовала, мне рассказывали. Зашел разговор: “Ну что вот все говорят Сикстинская Мадонна, что особенного?”. И Раневская, которая случайно здесь оказалась, она сказала: ”Ну знаете, милая, она уже в том возрасте, когда сама выбирает кому ей нравится, а кому нет”. В этом есть та правда, что наступает возраст, когда вас выбирают, а не вы выбираете», - поделилась воспоминаниями она.

Ирина Александровна Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1945 года она работает в ГМИИ имени Пушкина, занимала должности научного и старшего научного сотрудника. В 1961-2013 годах она была директором музея. С 2013 года находится на посту президента ГМИИ имени Пушкина.

Благодаря ее инициативе в 2000-х годах осуществлен ряд масштабных выставочных проектов: «Встреча с Модильяни», «Футуризм. Радикальная революция», «Пикассо в Москве», «Сальвадор Дали», «Караваджо» , «1000 лет золота инков» и многие другие.