Долгий путь домой: сотни российских туристов вернулись в РФ из Черногории

Больше 400 российских туристов вернулись этой ночью из Черногории. В аэропорт Внуково прибыли сразу два рейса из Подгорицы, где на протяжении нескольких суток почти две тысячи наших соотечественников оставались заложниками коронавируса. Из-за ограничительных мер все авиарейсы отменили, в связи с чем вмешаться пришлось дипломатам.

«Паники не было, здравый рассудок только. Были уверены, что все равно нас вывезут. Было спокойно, нас поддерживали, компания отвечала… Местные относились очень доброжелательно, помогали. Сделали скидку на проживание, организовали нам транспорт до аэропорта. Все содействовали», - поделилась российская туристка Елена Цимбалист.

Возвращения домой сейчас ждут туристы на острове Тенерифе, где заблокированы 150 россиян. У них не получается добраться до материковой Испании. Похожая ситуация наблюдается и на Филиппинах: 320 человек отдыхали на разных островах. Российским дипломатам удалось договориться, чтобы наших соотечественников спецбортом доставили в международный аэропорт.

На Шри-Ланке находятся 70 россиян, они ждут у терминала. Остальные - по городам и деревням, где еще можно найти ночлег, однако уже сейчас начинаются проблемы.

Всего за рубежом сейчас находится около сотни тысяч наших туристов. Дипломаты составляют общие списки, договариваются с властями, организуют рейсы. По возвращении россиянам придется провести еще две недели в карантине. Как заявили в Роспотребнадзоре, правило распространяется на всех независимо от страны прибытия.