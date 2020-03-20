Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Долгий путь домой: сотни российских туристов вернулись в РФ из Черногории

Наталия Майорова
07:35 20.03.2020
По возвращении россиянам придется провести еще две недели в карантине.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Больше 400 российских туристов вернулись этой ночью из Черногории. В аэропорт Внуково прибыли сразу два рейса из Подгорицы, где на протяжении нескольких суток почти две тысячи наших соотечественников оставались заложниками коронавируса. Из-за ограничительных мер все авиарейсы отменили, в связи с чем вмешаться пришлось дипломатам.

«Паники не было, здравый рассудок только. Были уверены, что все равно нас вывезут. Было спокойно, нас поддерживали, компания отвечала… Местные относились очень доброжелательно, помогали. Сделали скидку на проживание, организовали нам транспорт до аэропорта. Все содействовали», - поделилась российская туристка Елена Цимбалист.

Возвращения домой сейчас ждут туристы на острове Тенерифе, где заблокированы 150 россиян. У них не получается добраться до материковой Испании. Похожая ситуация наблюдается и на Филиппинах: 320 человек отдыхали на разных островах. Российским дипломатам удалось договориться, чтобы наших соотечественников спецбортом доставили в международный аэропорт.

На Шри-Ланке находятся 70 россиян, они ждут у терминала. Остальные - по городам и деревням, где еще можно найти ночлег, однако уже сейчас начинаются проблемы.

Всего за рубежом сейчас находится около сотни тысяч наших туристов. Дипломаты составляют общие списки, договариваются с властями, организуют рейсы. По возвращении россиянам придется провести еще две недели в карантине. Как заявили в Роспотребнадзоре, правило распространяется на всех независимо от страны прибытия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 06:00
В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:53 В стране и мире
Сражение на износ: как врачи во всем мире борются за жизни зараженных коронавирусом
08:30 В стране и мире
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
08:23 В стране и мире
СМИ: США готовят новые санкции против РФ из-за цен на нефть
07:35 В стране и мире
Видео
Долгий путь домой: сотни российских туристов вернулись в РФ из Черногории
06:47 В стране и мире
Видео
Поддержка от знаменитостей: Робби Уильямс и Энтони Хопкинс спели для заболевших коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:53 В стране и мире
Сражение на износ: как врачи во всем мире борются за жизни зараженных коронавирусом
08:30 В стране и мире
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
08:23 В стране и мире
СМИ: США готовят новые санкции против РФ из-за цен на нефть
08:06 В стране и мире
Путин ответил Галкину на шутку о себе
08:00 В стране и мире
Видео
«Наступает возраст, когда выбирают вас»: Ирина Антонова рассказала об интересном случае с Раневской в музее
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.