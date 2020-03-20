Под шумок: поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне коронавируса

Читатели польского издания Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

В материале газеты сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. Автор статьи пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в супермаркетах Польши, но теперь этой возможности оказались лишены. Журналист также отмечает, что и в российских магазинах создан запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется в полной изоляции.

В комментариях под статьей некоторые жители Польши начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», - заявил пользователь Superkuku. «Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши», - написал человек под ником Harles.

Калининградская область долгое время не дает покоя западным экспертам, журналистам и военным. Рядом с ее границами нередко замечают беспилотники стран НАТО. Например, ранее польский полковник Марек Вжосек сравнил Калининградскую область с пугалом из-за размещенных там вооружений, а издание The National Interest назвал «вооруженный до зубов Калининград» самым страшным кошмаром НАТО.