Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под шумок: поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне коронавируса

Александра Арсентьева
06:56 20.03.2020
В статье польского издания сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы.
Под шумок: поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне коронавируса
© Фото: Pixabay.com

Читатели польского издания Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

В материале газеты сказано, что регион оказался в «полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. Автор статьи пишет, что жители Калининградской области привыкли делать покупки в супермаркетах Польши, но теперь этой возможности оказались лишены. Журналист также отмечает, что и в российских магазинах создан запас продуктов, которого хватит на месяц, даже если регион окажется в полной изоляции.

В комментариях под статьей некоторые жители Польши начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.

«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», - заявил пользователь Superkuku.

«Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши», - написал человек под ником Harles.

Калининградская область долгое время не дает покоя западным экспертам, журналистам и военным. Рядом с ее границами нередко замечают беспилотники стран НАТО. Например, ранее польский полковник Марек Вжосек сравнил Калининградскую область с пугалом из-за размещенных там вооружений, а издание The National Interest назвал «вооруженный до зубов Калининград» самым страшным кошмаром НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата20.03.2020, 06:00
В горах Дагестана: ротные тактические группы ЮВО впервые применили мини-беспилотники
Дата19.03.2020, 16:20
Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах
Дата18.03.2020, 22:50
Госдума примет закон об уголовной ответственности за разрушение памятников
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:25 Армия
За неделю разведку у границ РФ вели 26 иностранных летательных аппаратов
06:56 В стране и мире
Под шумок: поляки захотели присоединить Калининградскую область на фоне коронавируса
06:47 В стране и мире
Видео
Поддержка от знаменитостей: Робби Уильямс и Энтони Хопкинс спели для заболевших коронавирусом
06:38 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре сообщили об испытаниях вакцины от коронавируса на животных
06:20 Армия
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.