Поддержка от знаменитостей: Робби Уильямс и Энтони Хопкинс спели для заболевших коронавирусом

Мир встретился с коронавирусом лицом к лицу. На впечатляющих кадрах из Казахстана зафиксирована гигантская пробка на выезде из Алма-Аты. Город закрыли на карантин, выставили блокпосты и дали жителям 72 часа на эвакуацию. Водители в панике встали в ряд в ожидании, пока пробка исчезнет.

А вот в китайском Ухане - на родине коронавируса - за минувшие сутки впервые не зафиксировали ни одного случая заражения. Что, конечно, внушает определенную надежду.

Впрочем, теперь коронавирус, кажется, обосновался в Европе. Италия по числу погибших обогнала Китай. Среди знаменитых заболевших - его высочество князь монакский Альбер II. Хотя еще вчера он утверждал, что Монте-Карло к атаке вируса готово.

В Instagram, благодаря коронавирусу, уже появился новый жанр развлечений. Мировые звезды, запертые - кто по желанию, а кто и по распоряжению врачей на карантин - оккупировали соцсети, с помощью которых в прямом эфире развлекают публику. Так, Робби Уильямс, исполнил песни на заказ. А Энтони Хопкинс сыграл на фортепиано вместе с собственным котом. Ведь кинозвезда является еще и блестящим композитором.

А вот португальцы ругают возлюбленную Криштиану Роналду Джорджину Родригес после того, как папарацци сфотографировали ее во время шопинга. Подруге футболиста было предписано оставаться дома и соблюдать карантинный режим, однако она заскучала в четырех стенах и отправилась по магазинам. Болельщики посчитали, что легкомысленная модель подвергает опасности «звезду» футбола и всю его семью.