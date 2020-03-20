В Роспотребнадзоре сообщили об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор заявил о начале испытания прототипов вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в сжатые сроки специалисты разработали прототипы вакцин, которые были основаны на шести различных технологических платформах.

В настоящее время ученые приступили к исследованию иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Исследователями будет определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование гуморального, так и клеточного иммунного ответа. Также будут определены доза, состав и способ введения будущей вакцины.

Внедрение вакцины, по подсчетам ученых, будет возможно уже в конце этого года.

По последней информации, в мире заразились коронавирусом более 245 тысяч человек. Из них свыше 10 тысяч умерли и более 88 тысячам человек удалось победить болезнь. Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.