В Ростовской области загорелся торговый павильон на рынке
Площадь возгорания, согласно последним данным, достигла трехсот метров.
© Фото: mchs_rostov, Instagram
Торговый павильон на рынке в Аксайском районе Ростовской области охватил пожар. К устранению ЧС привлечены 54 человека и 16 единиц техники.
Пожар произошел на торговом рынке «Атлант» в поселке Янтарный.
Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщали, что площадь возгорания уже достигла трехсот квадратных метров.
В настоящий момент точные масштабы чрезвычайной ситуации не определены.
В Instagram главного управления МЧС России по Ростовской области возгорание назвали «пожаром по повышенному рангу». В настоящий момент местные службы предпринимают все усилия по его тушению.