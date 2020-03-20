«Отобрали»: жители Курска выступают против закрытия опасной для жизни детской площадки

В Курске местные власти планируют снести площадку, на которой дети играют в футбол, аргументируя решение тем, что в месте ворот находится теплоцентраль. Родители же категорически не согласны с подобным раскладом и утверждают - реальной причиной действий чиновников является совсем не труба.

Местная жительница, Светлана Волынская, поделилась со «Звездой» своим взглядом на происходящее.

«Это был клочок, который отобрали. Вот сейчас у детей каникулы, где я была сейчас с детьми? Я аж ходила туда к Грешилову», - рассказывает она.

Светлана вместе с четырьмя внуками теперь ходит гулять на другую площадку. Там, где раньше гоняли мяч, теперь лежат разложенные в шахматном порядке бетонные блоки с торчащей арматурой. По словам жителей, их привезла сюда местная администрация, вернее, ее представитель - живущий неподалеку чиновник.

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Горожанка, как и многие ее соседи, считает, что площадку закрыли не в целях безопасности, а в интересах одного единственного человека. Человеком этим является Михаил Горбунов, чья машина стоит на территории бывшего футбольного поля.

«Стоит машина на улице. Есть гараж и есть двор - нет, стоит на улице! Мячи куда летят? К нему в машину! Машина дорогая - понятное дело!» - показывает съемочной группе Волынская.

Сам Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности, говорит, что блоки привезла местная теплоснабжающая компания. По его словам, площадка была возведена самовольно, а в футбол здесь и вовсе играли с риском для жизни. Напротив находится электроподстанция мощностью 6000 вольт и труба с кипятком, которая может ненароком ошпарить заигравшихся детей.

«Я по своим обязанностям должностным несу ответственность за безопасность населения на территориях. И, конечно, я как дедушка, как родитель безучастно тоже не могу смотреть на эту ситуацию!» - заявляет чиновник.

Горбунов предупреждал население об опасности выбранного их детьми места и раньше, но верили его словам не все. Тем не менее, некоторые местные жители инициативу с закрытием площадки поддерживают. Более того, они сами же об этом и просили.

Один из неравнодушных местных жителей, ратовавших за закрытие опасного места для игр, Сергей Меликов, не сдерживаясь, повышает голос на родителей. Мужчина пытается донести, что не должно быть такого, чтобы на стратегическом объекте лежала забытая детская кепка.

«Два года здесь дети играют, родители не хотят никого понимать. Посылают сюда детей играть, но за ними смотреть не хотят!» - восклицает Меликов.

Ища объяснений, съемочная группа решила зайти в дом чиновника. Дверь открыла его невестка, Наталья Горбунова, объяснившая, что на месте, где сейчас стоит здание, раньше было захламление и мусор.

Теперь здесь охранная зона, на которой запрещены игры. Об этом говорит даже находящийся на месте указатель. Родители, тем не менее, недовольны. Говорят, что играть детям стало совершенно негде. Остается открытым вопрос - почему в центре города нет других площадок.